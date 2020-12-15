Украинцев, которые получают субсидии, начнут массово проверять в 2021 году

Если соцработники выявят грубые нарушения, например ложную информацию, то не только лишат выплат, но и заставят вернуть уже полученные деньги.

Дело в том, что совсем скоро начнет действовать постановление Кабмина "Об упрощенном порядке предоставления субсидии", которое внесет кардинальные изменения в систему соцпомощи.

В частности, субсидианты лишаться выплат, если они в последнее время не платили единый социальный взнос и не состояли на учете в Центре занятости.

За что еще могут забрать деньги:

• есть дом площадью от 200 кв. м или квартира от 120 кв. м;

• машина до 5 лет;

• сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн;

Проверку будет проводить Минюст и служба социальной защиты населения. Данные о получателях субсидий будут регулярно обновляться, поэтому нарушителей обещают выявлять очень быстро.

Ранее сообщалось, что украинцев с долгами по коммуналке собрались штрафовать. Это предусмотрено в законопроекте №3613.

Так, если документ вступит в силу, то гражданам, которые имеют задолженность по оплате за коммунальные услуги могут выписывать штрафы на 20-50% от суммы долга.

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