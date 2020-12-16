Многим украинцам придется больше платить за коммуналку из-за урезанного бюджета на субсидии

Как пишет Politeka.net, в 2021 году заложили всего 36,6 миллиардов гривен на помощи по коммуналке, по сравнению с 2020 годом сумма меньше на 400 миллионов. Такие цифры содержатся в проекте закона о Госбюджете, который Верховная Рада приняла 15 декабря.

В следующем году Кабинет министров готовится увеличить тарифы на электроэнергию и ввести абонплату на водоснабжение, водоотвод, вывоз мусора. Кроме того, поставщики вынуждены каждый месяц пересматривать тарифы на газ из-за роста цен в Европе. А пока суммы в платежках будут расти, все меньше и меньше граждан смогут получать субсидию.

Вероятно, правительство не сможет обеспечить финансовую помощь всем нуждающимся и изменит правила начисления выплат. К примеру, вскоре после карантина вместо 15% дохода придется отдать 20% от дохода семьи, или власти уменьшат размер помощи, чтобы денег хватило большему количеству потребителей.

В 2021 году вступит в силу постановление Кабмина "Об упрощенном порядке предоставления субсидии", согласно которому соцслужбы начнут тщательно проверять получателей и людей, которые пытаются оформить выплаты, сравнивая информацию их различных реестров - в ход пойдут базы данных Минсоцполитики, МВД, Минюста и других ведомств.

Если всплывут грубые нарушения, граждане не только потеряют финансовую помощь, но и будут вынуждены вернуть уже выделенные им деньги. Информацию обещают собирать очень быстро и регулярно обновлять данные. Таким образом в Кабмине рассчитывают отсеять украинцев, которые получают субсидии незаконно.

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