У клиентов "Ощадбанка", которые являются получателями субсидий, возникли неожиданные проблемы с монетизацией средств

Как передает Politeka.net, об этом идет речь в новой жалобе, опубликованной на сайте Минфина в соответствующем разделе.

По словам возмущенного клиента, в "Ощадбанке" при оформлении субсидии без его ведома сделали на безналичный счет, в результате чего возникли сложности.

"Геморрой принесло, как монетизировать субсидию, чтобы оплатить коммуналку. Пришло сообщение о начислении, но те средства вывести нельзя (так как в теории они должны были сразу пойти на компредприятие). И так капала субсидия до конца отопительного сезона (конец апреля). Деньги бросили аж в конце июня! Окей, эти деньги я еще как-то получил. Еще мне насчитали субсидию на неотапливаемый сезон, в моем случае это был май и июнь. По их непонятной логике, я считал, что деньги придут в начале нового отопительного сезона, то есть в октябре. Но нет, они дальше висят на том аккаунте субсидианта, в коллцентре меня не хотят выслушивать, сразу выбивают. Ну и наконец вопрос: как мне вывести эти деньги?", - пишет озадаченный украинец.

Официального комментария от "Ощадбанка" мужчина пока не дождался, но другие сочувствующие попытались разобраться в ситуации:

"Раз вы получили деньги за прошлый отопительный сезон, значит карта у вас банка есть. По поводу того остатка, если до конца января он не поступит автоматом на карту, значит выплата будет, как в этом сезоне, а именно 30 июня 2021 г".

Ранее мы рассказывали, что в "Ощадбанке" произошел серьезный сбой, клиенты не могли воспользоваться популярными услугами.

"Онлайн-банкинг не работает. Перевод с карты на карту через сайт не работает. Если вчера еще присылали в вайбер причину отказа в переводе, то сегодня уже и этого нет. Перевод с карты на карту через сайт другого банка — не работает. Даже уже не присылает 3D secure код по смс для подтверждения платежа. На горячую линии звонил раз 15, каждый раз гоняют по кругу... В отделении ничем помочь тоже не могут", - возмущался клиент.

Напомним, с Ощадбанком проблемы, клиентам приходится платить комиссию

Как сообщала Politeka, сотрудники Ощадбанка влипли в скандал с исчезновением денег

Также Politeka писала, что с карт "Ощадбанка" исчезают тысячи гривен