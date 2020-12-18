Клиенты не понимают, когда Ощадбанк выдаст им монетизированную субсидию на коммунальные услуги
Новые жалобы появились на тематическом портале Минфин.
Женщина рассказала, что у нее остались льготы и от Ощадбанка пришлос сообщение с просьбой оформить карту, куда бы перечислили эти деньги.
В июле она забрала карту и ей сказали, что деньги зачислят в течение нескольких дней. Но уже декабрь и монетизированную субсидию ей не зачислили.
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"Только приходит (сообщение - ред.), что я должна их получить до 20 числа, если нет то их вернуть в государство", - рассказывает она.
Более того, Ощадбанк предупреждает, что льготы на карту не зачислят, если там имеется задолженность. Но как уверяет женщина, картой она не пользовалась и долгов быть не может.
"...Ощадбанк не може зарахувати залишок житлової субсидії/пільги на рахунок, якщо на ньому є заборгованість. Для отримання залишку житлової субсидії/пільги необхідно до 14 грудня 2020 року переказати суму боргу на картку до цього рахунку. Інакше такий залишок житлової субсидії/пільги буде повернено на рахунок Мінсоцполітики після 20 грудня 2020 року". Это что? Долгу нет и не было, карточкой не пользовалась. Ранее сбросила пару грн на неё и все", - резюмировала клиентка в своей жалобе.
В комментариях под жалобой отписалась другая клиентка, которая столкнулась с аналогичной проблемой.
Деньги, перечисленные ей государством, якобы находятся на транзитном счету и если не перевести их на свою карточку, они вернутся в бюджет.
"В течение месяца я пыталась получить их, ходила в Ощадбанк как на работу, 4 раза звонила в колцентр, который проверял данные несколько раз меня направляли к социальным работникам... Как результат - все данные совпадали, задолженностей не было и нет, счет работает (проверила сама, перечислив 50 грн. из привата). Завтра последний день, снова пойду к менеджеру, но надежды уже нет...... Кто компенсирует потерянное время, здоровье, моральный вред, подвергание опасности заражения ковидом, не говоря уже о деньгах? Куда можно обратиться за помощью?", - задалась вопросом другая клиентка.
"Добрый день! Напишите, пожалуйста, нам в личные сообщения ФИО получателя льгот, его номер телефона и ИНН. Проверим ситуацию более подробно", - ответил на жалобу сотрудник Ощадбанка.
Напомним, с Ощадбанком проблемы, клиентам приходится платить комиссию
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