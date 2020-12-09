Клиенты "Ощадбанка" столкнулись с финансовыми проблемами и пропажей денег

Один украинцев пожаловался на работу сотрудников в отзыве на сайте "Минфин".

Мужчина утверждает, что по вине кассира "Ощадбанка" потерял 1,5 тысячи гривен при банальном переводе на счет. Неприятная история произошла в отделении на улице Соборная в городе Миргорнод.

"Аферисты кассиры. Сегодня пришел перечислить средства на собственную карту в одном из отделений банка и был «нагрет» на 1500 гривен. Неплохое сотрудничество. Ноги моей больше не будет в отделении Ощадбанка. Я хотел же здесь депозит открыть", - возмутился клиент.

Другой пользователь сети поделился в комментарии, что не может получить в "Ощадбанке" средства, оставшиеся от субсидии. Мужчина подчеркнул, что передал сотрудникам всю требуемую информацию, но денег так и не дождался.

"Являюсь получателем безналичной субсидии. До сих пор не могу получить остаток денег с прошлой зимней субсидии. Счёт открыл ещё весной, все необходимые документы и изменения сделал, но банк по прежнему отказывается зачислять деньги на счёт", - пишет украинец. - "Полный беспредел со стороны банка. Первый и последний раз с ними связывался!!!".

Представители "Ощадбанка" на сайте ответили недовольному клиенту:

"Для возможности выплаты вам остатка, необходимо актуализировать ваши персональные данные".

Напомним, с Ощадбанком проблемы, клиентам приходится платить комиссию

Как сообщала Politeka, в "Ощадбанке" тысячи гривен исчезают со счетов, сотрудники разводят руками: "Долгов нет, но..."

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