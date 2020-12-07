Клиентка не может понять, куда Ощадбанк перевел с ее карты крупную сумму

Об этом она рассказала в своей жалобе, которую опубликовала на портале Минфин.

По словам клиентки, с ее зарплатной карты списали 2000 гривен.

Она подала заявление в Ощадбанк с требованием объяснить, куда именно ушли деньги, но банк игнорирует обращения.

"Начальница отделения говорит, что сотрудник перевела, а вот куда, ответа нет. Взяла распечатку по счету - там написано погашение задолженности перед банком", - недоумевает женщина.

Клиентка также добавила, что у нее нет долгов перед государственным Ощадбанком, но даже сотрудники не могут объяснить, куда ушли деньги с ее зарплатной карты.

"Спросила у сотрудника как понять куда перечислены средства, но она разводит руками. Долгов нет, куда делись средства?", - задалась она вопросом в своей жалобе.

"Добрый день! Просим извинения за неудобства, ситуацию проверим более детально. Так же хотим отметить, что узнать информацию о погашении задолженности можно через контакт-центр по номеру телефона 0-800-210-800", - оперативно ответил на жалобу представитель государственного Ощадбанка в комментариях.

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