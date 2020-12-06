Украинцы недоумевают из-за отвратительного сервиса государственного Ощадбанка

Новые претензии от клиентки появились на тематическом портале Минфин.

Так, клиентка Вера пожаловалась, что Ощадбанк отказывает ей в закрытии карты и направляет в то отделение, где она ее оформляла.

"Очень не удобно. Чтобы закрыть карту, мне нужно ехать 40 км, в районный центр, в то время, как ближайшее отделение находится в десяти километрах. Не улыбается как-то такая вылазка в период эпидемии к черту на кулички, выстоять под отделением на улице очередь в холодную погоду. Особенно напрягает такой расклад, если учитывать, что в силу проблем со здоровьем у меня есть трудности в передвижении", - жалуется женщина в своем отзыве.

Также клиентка недовольна тем, что Ощадбанк списывает ежемесячную плату за карту при условии, даже если вы ей не пользовались.

"Комиссия за смс-информирование — это вообще отдельная история. 7 гривен добросовестно, каждый месяц. Вне зависимости, пользуюсь я картой или нет. Приходится закидывать с других карт, чтобы в «минус» не уйти. Каменный век, самый настоящий. И ничего не меняется. Клиентоориентированность — полный ноль", - эмоционально подытожила женщина в своей жалобе.

Официального ответа от представителя Ощадбанка в комментариях пока не было.

Напомним, Ощадбанк отказывает в закрытии банковских карт и блокирует денежные переводы

Как сообщала Politeka, Ощадбанк отказывает в закрытии банковских карт и блокирует денежные переводы

Также Politeka писала, что Массовая блокировка карт "Ощадбанка", украинцы остаются без пенсий и соцвыплат