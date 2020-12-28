Появились подробности "заморозки" тарифа на доставку пенсий украинцам
Об этом информирует пресс-служба Укрпочты.
В компании подчеркнули, что продолжат в январе и феврале 2021 года доставлять украинцам пенсионные выплаты по тарифам, установленным в 2020 году.
При этом, как сообщается в пресс-службе, Минфин, ПФУ и Минсоцполитики будут и дальше обсуждать изменение тарифов на доставку выплат в 2021 году.
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"В течение двух первых месяцев 2021 года будут выплачены и доставлены пенсии по обычному графику", - добавили в Укрпочте.
В пресс-службе компании также рассчитывают, что ПФУ после заключения дополнительного соглашения публично заявит о разрешении пенсионерам на время карантина дистанционно переходить на обслуживание в Укрпочту из банков. Это касается тех населенных пунктов, где закрываются их отделения, а электронная цифровая подпись там не работает.
Ранее мы рассказывали, что украинским пенсионерам придется больше платить налогов в 2021 году.
Если брать для расчетов среднюю пенсию в 4370 гривен, то получается, что за один год пенсионерам придется оплатить 9571 гривну налогов.
Из-за повышения зарплат и пенсий, соответственно, украинцам, вышедшим на заслуженный отдых, придется отдавать больше денег в казну государства. В 2021 году льготники, таким образом, заплатят на 2342 гривны больше.
Также мы рассказывали, сколько денег выделено на выплату пенсий в декабре.
"На пенсионные выплаты сегодня направлено 1,7 млрд грн. Обеспечено финансирование пенсий декабря на общую сумму 23,6 млрд грн", - сообщали ранее в ПФУ.
Напомним, что Денег на пенсии не хватает, украинцам придется заплатить из своего кармана
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