Украинцев ждет дополнительное повышение пенсий с июля следующего года

Дополнительные выплаты из бюджета на заседании Кабинета Министров 23 декабря было решено выделить на повышение пенсий гражданам, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы.

Инициативу Кабмина о внесении изменений в закон О статусе и соцзащите людей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, должны поддержать в парламенте и тогда чернобыльцы смогут начать получать дополнительные выплаты со следующего июля.

Речь идет об увеличении размера пенсий чернобыльцев, которые рассчитываются из пятикратного размера минимальной зарплаты.

На реализацию этой инициативы понадобится дополнительные 526,5 миллиона гривен из бюджета. При этом, после индексации пенсий в 2022 году дополнительные расходы на эти выплаты составят уже 1,158 миллиарда гривен в год, а в 2023 году – 1,262 миллиарда гривен.

Напомним, что ранее мы писали, что средний размер достойной пенсии по мнению украинцев составил 11 359 гривен. Стоит отметить, что эта цифра превышает средние показатели пенсий по данным ПФУ в 3,3 раза.

В рамках опроса минимальный размер приемлемой пенсии, который называли участники, составил 2 тысячи гривен, а максимальный – 70 тысяч.

В ходе соцопроса самые высокие требования к размеру пенсии называли жители восточных областей.

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