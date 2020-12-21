Украинцам рассказали, при каких условиях они смогут выйти на пенсию по возрасту в 2021 году
Как известно, с 1 января следующего года меняются требования для выхода на пенсию, пишет Главком.
Например, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь 28 лет страхового стажа, поскольку с 1 января требования для выхода на отдых вырастут еще на 12 месяцев.
Остальным украинцам придется либо докупать страховой стаж, либо работать до 63 или 65 лет.
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До 65 лет придется работать тем, у кого будет от 15 до 18 лет стажа. Если не будет хватать стажа до 28 лет, то украинцы смогут выйти на пенсию по возрасту в 63 года.
И эксперты сразу предупреждают, что количество тех, кто вынужден будет работать до 63 лет, постепенно увеличится до 40% от всех 60-летних.
Если страховой стаж докупать в 60 лет, то стоимость одного месяца в ПФУ рассчитают по формуле: две минимальные зарплаты умножить на 22% (ежемесячно по 2640 грн).
Если 55-летнему украинцу не хватает, например, 5 лет стажа, и он уже не работает, то такие граждане могут добровольно платить взнос в Пенсионный фонд в размере 1320 гривен.
Ранее мы рассказывали, что украинцев хотят заставить откладывать деньги себе на пенсию с зарплат.
В Кабмине предупредили, что на следующий год запланированы запуски накопительных пенсионных систем.
Участие в накопительной системе будет обязательным для наемных работников до 50 лет, у других же будет выбор - откладывать с зарплат на пенсию или отказаться.
Напомним, скандальное решение по зарплатам и пенсиям, кого Рада оставила без денег.
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