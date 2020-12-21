Что нужно знать потенциальным льготникам перед заслуженным отдыхом

Украинцам рассказали, при каких условиях они смогут выйти на пенсию по возрасту в 2021 году

Как известно, с 1 января следующего года меняются требования для выхода на пенсию, пишет Главком.

Например, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь 28 лет страхового стажа, поскольку с 1 января требования для выхода на отдых вырастут еще на 12 месяцев.

Остальным украинцам придется либо докупать страховой стаж, либо работать до 63 или 65 лет.

До 65 лет придется работать тем, у кого будет от 15 до 18 лет стажа. Если не будет хватать стажа до 28 лет, то украинцы смогут выйти на пенсию по возрасту в 63 года.

И эксперты сразу предупреждают, что количество тех, кто вынужден будет работать до 63 лет, постепенно увеличится до 40% от всех 60-летних.

Если страховой стаж докупать в 60 лет, то стоимость одного месяца в ПФУ рассчитают по формуле: две минимальные зарплаты умножить на 22% (ежемесячно по 2640 грн).

Если 55-летнему украинцу не хватает, например, 5 лет стажа, и он уже не работает, то такие граждане могут добровольно платить взнос в Пенсионный фонд в размере 1320 гривен.

Ранее мы рассказывали, что украинцев хотят заставить откладывать деньги себе на пенсию с зарплат.

В Кабмине предупредили, что на следующий год запланированы запуски накопительных пенсионных систем.

Участие в накопительной системе будет обязательным для наемных работников до 50 лет, у других же будет выбор - откладывать с зарплат на пенсию или отказаться.

Напомним, скандальное решение по зарплатам и пенсиям, кого Рада оставила без денег.

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