Чиновники из Пенсионного фонда предупредили украинцев о выделении внушительной суммы денег, направленную на выплаты гражданам
Как рассказывает Politeka, об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.
Так, сегодня чиновники выделили на пенсионные выплаты граждан 1,6 миллиарда гривен. Всего с начала месяца правительство выделило пенсионерам 35,5 миллиардов гривен, которые пойдут на выплаты гражданам.
При этом пенсионеров предупредили, что выплата будет проведена в дату, которую каждому пенсионеру определили индивидуально.
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До этого мы рассказывали о том, что украинцы назвали размер пенсии, который считают достаточным для комфортной жизни
Так, участникам опроса предлагалось назвать, какой уровень пенсии они считают приемлемым для себя. В результате средний размер достойной пенсии по мнению украинцев составил 11 359 гривен. Стоит отметить, что эта цифра превышает средние показатели пенсий по данным ПФУ в 3,3 раза.
В рамках опроса минимальный размер приемлемой пенсии, который называли участники, составил 2 тысячи гривен, а максимальный – 70 тысяч.
Напомним, пенсия в 60 лет под вопросом: кто останется без выплат и кому придется доплачивать.
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