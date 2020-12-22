Украинцы раскрыли, какой размер пенсии считают достаточным для комфортной жизни

Соответствующий опрос провела компания Research & Branding Group.

Его участникам предлагалось назвать, какой уровень пенсии они считают приемлемым для себя. В результате средний размер достойной пенсии по мнению украинцев составил 11 359 гривен. Стоит отметить, что эта цифра превышает средние показатели пенсий по данным ПФУ в 3,3 раза.

В рамках опроса минимальный размер приемлемой пенсии, который называли участники, составил 2 тысячи гривен, а максимальный – 70 тысяч.

Примечательно, что за год показатель приемлемой для населения пенсии не сильно увеличился. В прошлом году он составил 11 тысяч ровно.

Кроме того, опрос показал, что мужчины в среднем ожидают более высоких пенсий, чем женщины – 12,1 тысяча и 10,8 тысячи соответственно.

Также социологи заметили, что чем старше становятся украинцы, тем меньший размер пенсии они считают приемлемым для себя. Так, люди в возрасте от 30 до 39 лет называли приемлемой пенсию в размере 13,3 тысячи гривен.

Также опрос показал, что самые большие требования к размеру пенсии наблюдаются на Востоке, где люди в среднем хотели бы получать от государства выплаты в размере 14,1 тысячи гривен. В остальных регионах этот показатель колебался от 10,5 до 11,0 тысячи гривен.

Напомним, пенсия в 60 лет под вопросом: кто останется без выплат и кому придется доплачивать.

Как сообщала Politeka, пенсии по-новому в 2021 году, кого заставят откладывать деньги с зарплат: "В обязательном порядке...".

Также Politeka писала, что накопительная пенсия сильно разочарует, украинцы рискуют остаться без денег: "сумма взносов зависит от...".