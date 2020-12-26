Украинские пенсионеры получат доплату к пенсии во время локдауна

Об этом говорится в сюжете на Youtube-канале «Народна думка», пишет «Хвиля». Отмечается, что сейчас обсуждается возможность выделить всем пенсионерам единоразовую помощь во время локдауна. Пока речь идет о таких же выплатах, которые назначали в марте 2020 года

«Ходят обсуждения того, что в январе, когда будет введен локдаун, пенсионерам снова должны выдать по карантинной тысячи», - отмечается в сюжете.

Во время локдауна будет закрыто практически все, поэтому в планах поддержать население, в том числе и пенсионеров. Поэтому государство снова решило использовать популярную схему одноразовой помощи.

Как известно, в Украине уже запустили единоразовую помощь ФОПам, которые пострадают от локдауна. Помощь могли получить практически все, кто должен будет закрыться в январе. Выплата составила 8 тысяч гривен.

Ранее мы писали, что некоторым группам пенсионеров дополнительно повысят пенсии в 2021 году. Речь идет о гражданах, пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Планируется поднять соцвыплаты с июля следующего года. На данный момент, как известно, пенсия чернобыльцев рассчитывается из пятикратного размера минимальной зарплаты.

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