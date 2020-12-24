Правительство пошло на уступки

Так, согласно новому постановлению Кабинета министров Украины, продлены часы работы кафе и ресторанов в карантин, но только в новогоднюю ночь, передает Politeka.net.

Так, власти разрешили работу общепитов до 7 часов 1 января. Ранее они требовали от заведений закрыться уже в 1 ночи.

Что касается остальных дней, то все остается по-прежнему: на сегодня работа кафе и ресторанов запрещена с 23 до 7 часов, согласно правилам карантина.

Во время локдауна, с 8 по 24 января включительно, рестораны и кафе смогут работать только на вынос и по адресной доставке.

Ранее мы сообщали подробнее, с какими запретами столкнуться украинцы в ходе локдауна.

Так, кроме запрета работы общепитов, закроют также все учебные заведения, кроме детсадов.

Под запретом будет также проведение любых массовых мероприятий. Исключение - профессиональные спортивные мероприятия при отсутствии зрителей.

Зато общественный транспорт продолжит работу. Также будут открыты продуктовые магазины, аптеки, банки, гостиницы и почта.

Также мы писали, Кабмин одобрил законопроект, который позволит штрафовать украинцев за выход из дома во время самоизоляции или обсервации. Таким образом, предполагается, что это позволит удерживать зараженных дома, чтобы они не подвергали опасности других. Депутаты скоро рассмотрят данную инициативу.