Украинцам за год в среднем придется отдавать на налоги почти 100 тысяч гривен

Как стало известно Politeka.net, большая часть суммы пойдет на пенсии и погашение дефицита ПФУ, который продолжает расти. Расходы украинцев показывает онлайн-калькулятор, созданный общественной организацией CASE Украина.

Если украинец получают среднюю по стране зарплату в размере 12 тысяч гривен в месяц, то годовая сумма налогов оставит 106,1 тысячу гривен, из них 47,8 тысяч гривен за год отправятся Пенсионный фонд. Еще 11,873 гривны уйдет на образование, 5,4 тысячи - на соцзащиту, 4,7 тысячи - на украинскую армию, 7,56 тысячи - на медицину, 8,6 тысячи гривен - на поддержеку экономики и почти 6,5 тысячи - на выплату процентов по государственным займам. При этом среднестатистический работник должен заплатить на содержание чиновников 3,8 тысячи гривен.

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Основную часть налогов, около 39 тысяч официально трудоустроенные граждане со средней зарплатой отдают в качестве единого социального взноса (22%), а все без исключения платят налог на добавочную стоимость при каждой покупке в магазинах. Эти деньги наполняют государственный бюджет, их используют для выплаты пенсий, зарплат, финансирования медицины и образования. Что касается пенсионных выплат, чистых доходов Пенсионному фонду не хватает, поэтому "дыру" приходится заполнять дотациями из бюджета.

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Уже в 2021 году правительство планирует запустить накопительную систему пенсий. Когда изменения вступят в силу, каждому украинцу придется отдавать 1% своей зарплаты на обязательные взносы, а работодателям - еще 2% вдобавок к единому социальному взносу. Работники могут выделять на свои будущие пенсии большую часть зарплат, но тогда и владельцам предприятий придется платить более высокий ЕСВ.

Хранение пенсионных средств предполагается в частных пенсионных фондах, которые получат особую сертификацию от государства. В то же время, есть риск, что организация в любой момент обанкротится, а деньги пропадут.

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