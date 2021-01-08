Правительство планирует повысить пенсии в 2021 году и готовится к введению накопительной системы

Кабмин уже обрабатывает почву для полноценного введения накопительных пенсий, однако реализовать проект смогут не раньше 2023 года. Глава комитета Верховной Рады по социальной политике Галина Третьякова в интервью изданию "Гордон" рассказала, к чему готовиться украинским пенсионерам в этом году.

"Пенсии не уменьшатся, а напротив – для некоторых категорий увеличатся. Кабмин и Минсоцполитики разрабатывают законопроект об индексации пенсий. Когда его внесут в парламент, мы определим особенности индексации – на какой процент, кому и когда", - заявила народный депутат.

Пока запуск нового этапа пенсионной реформы запланирован на 2023 год, центральные органы власти уже готовят почву и разрабатывают соответствующие законопроекты. Если в 2021 году примут нужный закон, то весь 2022 уйдет на подготовку. По словам Галины Треьяковой, сейчас активно сопротивляется бизнес, ведь предпринимателям придется выделять дополнительные деньги на накопительные пенсионные взносы.

"Планируется такая система: человек откладывает минимум 1% от своего дохода (при желании может и больше), работодатель действует по формуле +1% (это значит, если человек откладывает 1%, то работодатель – минимум 2%)", - объяснила парламентарий.

Она добавила, что премьер-министр Денис Шмыгаль намерен в 2023 году выделить по 2% от единого социального взноса и подоходного налога на накопительные пенсии.

"Мы пытаемся сбалансировать документ и максимально удовлетворить потребности стейкхолдеров. Премьер-министр настроен на выделение части ЕСВ на сбережение, а это колоссальный шаг вперед, может быть, даже решающий. Если в 2023 году получится запустить процесс – это будет прорыв", - подчеркнула Третьякова.

Ранее министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что с 1 января 2021 года пенсии для некоторых категорий украинцев повысились вместе с ростом минимальной зарплаты. Плановая индексация должна произойти уже в марте, кроме того пенсию пересчитают еще два раза:

"Первое повышение в году 1 июля, а следующее - 1 декабря 2021 года. Это тоже минимальная пенсия".

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