Правительство планирует повысить пенсии в 2021 году и готовится к введению накопительной системы
Кабмин уже обрабатывает почву для полноценного введения накопительных пенсий, однако реализовать проект смогут не раньше 2023 года. Глава комитета Верховной Рады по социальной политике Галина Третьякова в интервью изданию "Гордон" рассказала, к чему готовиться украинским пенсионерам в этом году.
"Пенсии не уменьшатся, а напротив – для некоторых категорий увеличатся. Кабмин и Минсоцполитики разрабатывают законопроект об индексации пенсий. Когда его внесут в парламент, мы определим особенности индексации – на какой процент, кому и когда", - заявила народный депутат.
Пока запуск нового этапа пенсионной реформы запланирован на 2023 год, центральные органы власти уже готовят почву и разрабатывают соответствующие законопроекты. Если в 2021 году примут нужный закон, то весь 2022 уйдет на подготовку. По словам Галины Треьяковой, сейчас активно сопротивляется бизнес, ведь предпринимателям придется выделять дополнительные деньги на накопительные пенсионные взносы.
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"Планируется такая система: человек откладывает минимум 1% от своего дохода (при желании может и больше), работодатель действует по формуле +1% (это значит, если человек откладывает 1%, то работодатель – минимум 2%)", - объяснила парламентарий.
Она добавила, что премьер-министр Денис Шмыгаль намерен в 2023 году выделить по 2% от единого социального взноса и подоходного налога на накопительные пенсии.
"Мы пытаемся сбалансировать документ и максимально удовлетворить потребности стейкхолдеров. Премьер-министр настроен на выделение части ЕСВ на сбережение, а это колоссальный шаг вперед, может быть, даже решающий. Если в 2023 году получится запустить процесс – это будет прорыв", - подчеркнула Третьякова.
Ранее министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что с 1 января 2021 года пенсии для некоторых категорий украинцев повысились вместе с ростом минимальной зарплаты. Плановая индексация должна произойти уже в марте, кроме того пенсию пересчитают еще два раза:
"Первое повышение в году 1 июля, а следующее - 1 декабря 2021 года. Это тоже минимальная пенсия".
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