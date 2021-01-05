С 2021 года меняются некоторые требования к стажу, поэтому часть украинцев не смогут рассчитывать на выплаты от государства уже в этом году

Теперь для оформления пенсии нужно будет проработать до 63 или 65 лет, но есть и другие нюансы, пишет «Обозреватель».

Согласно старым правилам, на пенсию не могут рассчитывать украинцы, которые проработали менее 15 лет. К этому правилу добавили новые ограничения.

Пенсия украинцев, которым в 2021 году исполняется 60 лет, будет зависеть от стажа работы.

Если человек проработал менее 15 лет, он не сможет рассчитывать на пенсию. Можно докупить стаж или рассчитывать лишь на пособие для малоимущего.

Те, кто работал от 15 до 18 лет, смогут уйти на пенсию по достижению 65-летия.

Украинцы, имеющие стаж 18-28 лет, смогут рассчитывать на пенсию по достижению 63 лет.

И лишь одна групп счастливчиков сможет уйти на пенсию в 60 лет. Это те украинцы, которые официально работали более 28 лет.

Однако, требования к стажу будут ежегодно расти на 12 месяцев, поэтому в 2023 году украинцам, которые претендуют на пенсию, нужно будет иметь 30 лет стажа. А уже с 2027 года нужно будет иметь минимум 35 лет стажа, чтобы уйти на пенсию по достижению 60 лет.

Напомним, что новое повышение зарплат в Украине, кто получит крупную прибавку уже с 1 января: "Больше на...".

Как сообщала Politeka, украинцы подняли бунт против повышения тарифов на 101%, перекрывают трассы: "Коболев жирует, а нас как липку обдирают!".

Также Politeka писала, что тотальный перерасчет пенсий в Украине, в Кабмине уже назвали дату индексации: "первое повышение будет...".