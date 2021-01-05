Підвищення тарифів на газ підштовхнуло українців до бунтів у перші дні 2021 року

Так, 4 січня протест провели поблизу села Засулля Лубенського району Полтавської області. Люди на кілька годин перекрили трасу державного значення М-03, яка пов'язує Київ і Харків.

Кілька сотень людей почали ходити взад-вперед по пішохідному переходу, після чого на дорозі сформувалася 20-кілометрова пробка в обидві сторони дороги.

"У мене пенсія 2200 гривень. Прийшла мені платіжка на труби-800 гривень. Це транспортування не входить в субсидію", - пояснила мешканка Лубен Людмила, пише "Страна".

"Коболєв (глава "Нафтогазу" - Ред.) жирує, а нас як липку обдирають! Ця ситуація може, як сніжний ком, початися по всій Україні", - кажуть протестувальники. Вони зажадали повернення всіх цінників на доянварський рівень.

В Україні з 1 січня 2021 року в усіх регіонах підвищили абонентську плату на газ. У деяких ціна збільшилася в два рази. Це пов'язано з подорожчанням собівартості доставки і розподілу блакитного палива, зростанням зарплат і необхідність ремонтувати комунікації.

Передбачено подорожчання цієї послуги на 6-110%. "Лубнигаз" потрапив у топ цього списку з подорожчанням на 101%.

Для порівняння - тариф на доставку для "Київоблгазу" підвищили майже на 80% (до 1,74 гривень за куб), для "Кіровоградгазу" - на 84,6% (до 1,92 гривні за куб), для "Тернопільгазу" - на 110% (до 2,6 грн за куб), для "Херсонгазу" - на 78,4% (до 2,5 гривень) і т. д.

Весь обсяг газу, який використовували з жовтня 2019-го по жовтень 2020-го, ділять на 12 місяців. Отриману цифру множать на тариф. Припустимо, якщо клієнт "Тернопільгазу" за вказаний період витратив тисячу кубометрів, то щомісяця йому потрібно платити абонплату за 83,3 кубометра. У 2020 – му це 112,4 грн, а з 1 січня-216,9 грн.

Варто відзначити, що в 2021 році подорожчає не тільки доставка газу.

Різко підвищать і тарифи на опалення. У деяких випадках зростання може скласти близько 46%.

Крім того, з 1 січня 2021 року тариф на перші 100 кВт*год електроенергії підвищили з 90 копійок до 1,68 грн за кожен кВт*год.

Зросли тарифи і на воду.

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