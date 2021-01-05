Повышение тарифов на газ подтолкнуло украинцев к бунтам в первые дни 2021 года

Так, 4 января протест провели вблизи села Засулье Лубенского района Полтавской области. Люди на несколько часов перекрыли трассу государственного значения М-03, которая связывает Киев и Харьков.

Несколько сотен человек начали ходить взад-вперед по пешеходному переходу, после чего на дороге сформировалась 20-километровая пробка в обе стороны дороги.

"У меня пенсия 2200 гривен. Пришла мне платежка на трубы-800 гривен. Это транспортировка не входит в субсидию", - пояснила жительница Лубен Людмила, пишет "Страна".

"Коболев (глава "Нафтогаза" - Ред.) жирует, а нас как липку обдирают! Эта ситуация может, как снежный ком, начаться по всей Украине", - говорят протестующие. Они потребовали возвращения всех ценников на доянварский уровень.

В Украине с 1 января 2021 года во всех регионах повысили абонентскую плату на газ. В некоторых цена увеличилась в два раза. Это связано с подорожанием себестоимости доставки и распределения голубого топлива, ростом зарплат и необходимость ремонтировать коммуникации.

Предусмотрено подорожание этой услуги на 6-110%. "Лубныгаз" попал в топ этого списка с подорожанием на 101%.

Для сравнения - тариф на доставку для "Киевоблгаза" повысили почти на 80% (до 1,74 гривен за куб), для "Кировоградгаза" - на 84,6% (до 1,92 гривны за куб), для "Тернопольгаза" - на 110% (до 2,6 грн за куб), для "Херсонгаза" - на 78,4% (до 2,5 гривен) и т. д.

Весь объем газа, который использовали с октября 2019-го по октябрь 2020-го, делят на 12 месяцев. Полученную цифру умножают на тариф. Допустим, если клиент "Тернопольгаза" за указанный период потратил тысячу кубометров, то ежемесячно ему нужно платить абонплату за 83,3 кубометра. В 2020 – м это 112,4 грн, а с 1 января-216,9 грн.

Стоит отметить, что в 2021 году подорожает не только доставка газа.

Резко повысят и тарифы на отопление. В некоторых случаях рост может составить около 46%.

Кроме того, с 1 января 2021 года тариф на первые 100 кВт*ч электроэнергии повысили с 90 копеек до 1,68 грн за каждый кВт*час.

Выросли тарифы и на воду.

Напомним, жесткое правило по субсидиям и льготам в Украине: кто останется без денег, "касается тех, чья зарплата..."

Как сообщала Politeka, выплата субсидий кардинально изменится в 2021, в Минсоцполитики обратились к украинцам.

Также Politeka писала, что новое повышение тарифов: украинцы будут платить за коммуналку еще больше.