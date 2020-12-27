Субсидию в Украине на оплату коммунальных услуг могут предоставить не всем

Особенно это касается тех, чья зарплата меньше минимальной. Как объяснили в органах социальной защиты, для получения финансовой помощи нужно платить налоги и взносы даже с минималки. Об этом передает "Сегодня".

Жилищная субсидия может назначаться по решению комиссий, образованных райгосадминистрациями, исполнительными органами городских и районных советов на основании акта обследования материально-бытовых условий проживания.

По словам жительницы Киева Валентины, она обратилась за субсидией, чтобы "перезимовать" и не набрать долги. Женщина через 2 месяца после запроса получила официальный отказ. Однако в случае с Валентиной во время этих самых проверок в акт никаких сведений о свежем ремонте или о новой мебели комиссия не вносила. Киевлянка не понимает, на основании чего она получила отказ.

Адвокат рассказывает, что в таких ситуациях нужно требовать протокола решения комиссии, и уже с полным пакетом документов можно обращаться к юристам.

При этом важно понимать, что услуги могут обойтись даже дороже, чем сама субсидия. Отмечается, что желающим побороться за госпомощь придется выложить за это минимум 6 тысяч гривен.

Заявление на получение протокола - с обоснованиями и ссылками на нормы закона и другие нормативные документы - принимают в управлении, куда подают документы с запросом на субсидию.

Напомним, платежки за коммуналку готовятся пересмотреть, за что разрешат не платить.

Как сообщала Politeka, выплата субсидий кардинально изменится в 2021, в Минсоцполитики обратились к украинцам.

Также Politeka писала, что новое повышение тарифов: украинцы будут платить за коммуналку еще больше.