В Верховной Раде появился законопроект, который призван облегчить платежи за коммуналку

Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в Закон Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" об оснащении строений узлами коммерческого учета за счет оператора внешних сетей".

Дело в том, что на данный момент те жители Украины, которые живут в домах не оборудованных домовым счетчиком, платят за тепло по площади. И это обычно выходит очень дорого.

Новый проект закона обязывает оборудовать все дома, присоединенные к внешним сетям тепло- и горячего водоснабжения, домовыми узлами учета тепловой энергии и воды. А затраты на установку счетчиков переложить на оператора внешних сетей или исполнителя соответствующей коммунальной услуги, так как сейчас они полностью лежат на потребителях коммунальных услуг.

На такой шаг хотят пойти с учетом роста тарифов и ухудшения финансового состояния жителей страны.

Отметим, стоимость домового счетчика колеблется примерно от 10 тысяч гривен до 40 тысяч гривен.

Среди источников финансирования установки счетчиков в проекте закона указаны сами предприятия, местные бюджеты, кроме того, отмечается, что счетчик могут приобрести и сами жители.

При этом эксперты видят в этом своего рода «лазейку» для операторов и поставщиков услуг ЖКХ, которым счетчики не очень выгодны. Так, поскольку наказание за неустановку счетчиков не предусмотрены, то жильцам могут заявить, что в плане установка счетчика через несколько лет, а если хотите раньше – ставьте сами.

Напомним, новую денежную помощь выплатят украинцам на карантине: кто и когда может получить до 2 тысяч гривен.

Как сообщала Politeka, выплата субсидий кардинально изменится в 2021, в Минсоцполитики обратились к украинцам: "Мы снимаем все..."

Также Politeka писала, что новое повышение тарифов: украинцы будут платить за коммуналку еще больше, "вместо 15% придется отдать..."