В Украине стремительно повышают тарифы на отопление, однако в домах по прежнему холодно

Как утверждает на своей странице в "Фейсбук" глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко, поставщики попросту снижают давление газа вместо ремонта тепловых сетей. В итоге украинцы платят за количество тепла, которое не получают, передает Politeka.net.

"Износ сетей — капитальный. Никто их надлежащей модернизацией не занимается. В итоге монополисты просто понижают давление в сети, чтобы было меньше порывов. Хотя денег на ремонты в тарифы закладывают с лихвой", - подчеркнул Александр Скубченко.

Он обратил внимание, что строители "врезают" новые здания в уже устаревшие советские сети, которые не рассчитаны на такую нагрузку. Из-за этого давление в трубах надо увеличивать, но происходит обратное: дома не прогреваются, а люди мерзнут в своих квартирах.

"Это же простая математика: ниже давление — меньше объём теплоносителя в единицу времени. В итоге мы оплачиваем Гкал, которые не потребляем, а монополисты гребут деньги лопатой за гКал, которые не производят", - возмутился глава ЖСУ. - "То есть, мы оплачиваем не тепло, а ничто. Это десятки миллиардов воровства каждый месяц на объёмах потребления, а ещё миллиарды воровства — в самих тарифах".

По мнению Скубченко, конец воровству положит масштабная модернизация сетей, которая помешает компаниям наживаться на потерях и заставлять потребителей платить "за воздух".

Ранее НКРЭКУ утвердила новые тарифы распределение газа, которые с января 2021 года будут использовать 21 из 43 облгазов. В среднем цены повысили в 1,7 раза, в Киеве - на 14%. Если на отопление дома площадью 150 кв. м в столице уходит 4 471 кубометров газа, то жильцам с автономным отоплением по квитанции за доставку придется платить 143 грн в месяц, если же дом в 200 квадратных метров, то расход увеличивается до 5 960 кубометров в год, а сумма в платежке - до 190 гривен.

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