В Украине с 1 января 2021 года выросли тарифы на воду

Это предусмотрено решением Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Новые расценки уже действуют в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Ивано-Франковске и т.д. Для примера, в Киеве сейчас 13,44 грн нужно платить за водоснабжение и 9,55 грн за водоотвод. В сумме это 22,99 грн за каждый кубометр воды.

Цены увеличатся до 14,74 грн за водоснабжение и 9,55 грн за водоотвод. В сумме придется платить уже 27,35 грн за каждый куб.

Подорожание объясняют ростом заработных плат на 12%, подорожанием электроэнергии на 12%. Также на 11% больше приходится платить за реагенты, на 40% подорожали ремонты и на 15% капитальные инвестиции.

Но это не единственное подорожание коммунальных услуг в этом году.

Так, с 1 января 2021 года тариф на первые 100 кВт*час электроэнергии повысили с 90 копеек до 1,68 грн за каждый кВт*час.

Также по всей стране повысили тарифы на газ. Пересчитали абонплату на газ. Количество кубометров, за которые нужно будет платить, пересчитали (исходя из объемов потребления с октября 2019-го по октябрь 2020-го), а сам тариф увеличили.

Кроме того, в Украине в 2021 году резко повысят и тарифы на отопление. НКРЭКУ уже увеличила тариф на производство тепловой энергии (он является одной из составляющих конечной цены). Теперь поставщики публикуют для обсуждения предложения увеличить и общий тариф для населения. В некоторых случаях рост может составить около 46%.

С 1 января 2021 года уже действуют новые цены для 23 предприятий, которые занимаются поставкой тепла населению. К примеру, "Евро-реконструкция" (отопление в Киеве) увеличили тариф на 49,7%. Теперь же они опубликовали на своем сайте предложение повысить конечную стоимость Гкал тепла с 1341,53 до 1457,10 грн. Следующий шаг – предложение в ближайшее время должен утвердить регулятор (процедура занимает около месяца).

Отметим, что с нового года оформлять субсидию придется по новым правилам. В частности, управления соцзащиты прекратят личный прием граждан с 1 января. Вместо этого заявления можно будет подать по почте, онлайн или в местных громадах.

Напомним, жесткое правило по субсидиям и льготам в Украине: кто останется без денег, "касается тех, чья зарплата..."

Как сообщала Politeka, выплата субсидий кардинально изменится в 2021, в Минсоцполитики обратились к украинцам.

Также Politeka писала, что новое повышение тарифов: украинцы будут платить за коммуналку еще больше.