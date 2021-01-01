З початку 2021 року Кабмін значно підняв зарплати педагогам і планує ще одну надбавку в грудні

Як передає Politeka.net, з 1 січня українські викладачі отримуватимуть на 20% більше, адже їм виділили додаткові гроші з державного бюджету. Деталі на офіційному сайті наводить прес-служба Міносвіти.

У 2021 році в бюджеті передбачені видатки Міністерства у розмірі 139,5 мільярдів гривень, це більше на 26,6 млрд, ніж торік. «В основному це кошти на збільшення заробітної плати з 1 січня на 20% і з 1 грудня 2021 року – на 8,4%», - пише Відділ зв'язків зі ЗМІ. Конкретно на зарплати виділять субвенцію на суму в 99,65 мільярдів гривень (майже на 10 мільярдів більше в порівнянні з минулим роком).

Прес-служба МОН додала, що в 2021 році з'явиться Нова субвенція на один мільярд гривень - ці кошти будуть спрямовані на боротьбу з вірусною інфекцією через Китайський вірус і її наслідками в школах. Також вирішено питання з профспілками про підвищення зарплат з початку року.

Варто зазначити, що з 1 січня в Україні підняли мінімальну зарплату з п'яти до шести тисяч гривень. Нововведення вплинуть на виплати бюджетникам, включаючи вчителів, медиків і пенсіонерів. У той же час, згідно з результатами досліджень, в 2020 році через карантин кожної п'ятої компанії в Україні довелося скорочувати штат.

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