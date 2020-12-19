Украинским врачам пообещали повышение зарплат в 2021 году

Как сообщает Politeka со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль в эфире программы "Свобода слава Савика Шустера".

Так, по словам главы украинского правительства, в Украине на медицину в госбюджете 2021 года предусмотрели 163 млрд грн, что является рекордным показателем. Также запланировано поэтапное повышение зарплат врачам, и ожидается, что к 2023 году их уровень будет на уровне со странами Европы.

Шмыгаль отметил, что в следующем году зарплаты работникам медицинской сферы вырастут чуть больше чем на 2 тысячи грн.

Так, по словам премьера, после окончания университета медики будут получать 9,5 тысяч гривен, а более опытные врачи - 13,5 тысяч.

"Для врача, который приходит из университета, заработная плата будет 9500 гривен. Для врача более опытного, высокой категории - 13 500 гривен. Это в среднем чуть больше чем на 2 тысячи выше, чем в этом году", - сказал Шмигаль.

По словам главы украинского правительства, власти имеют поэтапный план роста расходов на медицину, и к 2023 году ожидается, что они составят 5% от ВВП.

"Это позволит достичь действительно уровня европейской оплаты труда для врачей, действительно европейских условий. То есть этот план есть", - сказал он.

Шмыгаль напомнил, что в бюджете предусмотрены средства на трехсотпроцентные доплаты врачам, работающим с пациентами с ковидом.

Что же касается проблем с финансированием медицинской отрасли в регионах, чиновник отметил, что украинское правительство выделяет значительные бюджетные средства на медицину, но на местах возникают проблемы в распределении денег.

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