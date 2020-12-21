Украинцам рассказали, как можно серьезно заработать на новогодние праздники

Об этом пишет тематическое издание Business.Ua.

Как отмечают эксперты, на новогодние праздники увеличилось количество предложений подработок, где украинцам предлагают до 600 гривен в сутки.

На сегодняшний день наблюдается значительное количество предложений для аниматоров (разнообразные герои мультфильмов, святого Николая, Деда Мороза, Снегурочки и т.д.), поваров на уличные ярмарки (в частности, поваров на изготовление блинов), сборщиков новогодних коробок и продавцов на праздничные ярмарки.

Наибольшее количество вакансий сосредоточено в Киеве, Харькове и Одессе, а работодатели готовы платить украинцам следующие суммы:

Аниматор - 400 грн/сутки;

Повар на блины - 480 грн;

Сборщик новогодних коробок - 600 грн;

Продавец на новогоднюю ярмарку - 500 грн.

"Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, людям хочется праздника, поэтому спрос на временный персонал на время праздников все равно будет расти, но, думаю, он в любом случае будет меньше прошлогоднего. Скорее всего, это будут вакансии, связанные с продажами, маркетингом, ивент-менеджментом, полиграфическими услугами, проведением культурных мероприятий", – отметила эксперт по трудоустройству Елена Кирильевнина.

Ранее в Госстате предупреждали, что официальная зарплата в Украине выросла на 10,6%.

В сентябре 2020 года средняя номинальная зарплата составила 11 998 грн, августе - 11 446 грн, июле - 10 804 грн, а в октябре она составила 12174 гривны.

«По сравнению с сентябрем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 1,5%, а за последние 12 месяцев (относительно октября 2019 года) — на 13,5%», — рассказывали ранее в Госстате.

Напомним, что украинцы раскрыли, за какие зарплаты готовы работать

Как сообщала Politeka, где в Украине можно заработать кругленькую сумму не выходя из дома

Также Politeka писала, что Большие зарплаты без опыта работы: кому в Украине готовы платить больше 16 тыс.