Украинцы определились с приемлемым уровнем заработной платы, при котором можно комфортно жить

Компания Research & Branding Group выяснила, какой размер зарплаты считают для себя приемлемым украинцы.

Так, по итогам опроса минимальной суммой зарплаты, за которую готовы работать украинцы, стали 5 тысяч гривен. Максимальной суммой, которую называли респонденты, было 100 тысяч.

Чаще всего размер приемлемой зарплаты среди участников опроса варьировался в пределах от 10 до 25 тысяч гривен. Средний размер приемлемой зарплаты по стране составил 20 328 гривен, причем эта сумма в 1,7 раза меньше, чем реальный средний размер зарплаты по стране, зафиксированный Госстатом в октябре этого года.

Опрос выявил, что мужчины в среднем рассчитывают на более высокий уровень зарплаты, чем женщины – 22 и 18,9 тысяч гривен соответственно. Меняется размер приемлемой зарплаты и в зависимости от принадлежности респондента к той или иной возрастной группе. Так, представители старшей возрастной группы считают приемлемой зарплату в размере 16,1 тысячи гривен, а в возрасте от 30 до 39 лет этот показатель составил 23 тысяч.

Жители областных центров также ожидаемо называли более высокие цифры, чем жители более мелких населенных пунктов.

Кроме того, более высокого уровня зарплаты ждут жители восточных областей (22,6 тысяч), а самые низкие цифры называли на Западе – 18,6 тысяч. В центре и на юге средний размер приемлемой зарплаты составил 20 тысяч гривен.

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