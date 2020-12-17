Украинские предприниматели смогут получить компенсацию в случае нового продления карантина

Как пишет Politeka.net, у ФЛП, которые не получат "карантинные" восемь тысяч гривен до конца декабря, будет возможность потребовать выплату в следующем году. Об этом министр экономики Игорь Петрашко рассказал 17 декабря в программе “Сніданок з 1+1”.

Глава ведомства обратил внимание, что пока предпринимателям, страдающим из-за карантина, полагается лишь единоразовая выплата на период жесткого карантина с 8 по 24 января. В будущем выплаты финансовой помощи могут возобновить.

“Если локдаун будет продлен, например, в январе или марте, то выплаты также будут”, – подчеркнул представитель Минэкономики.

Он также объяснил, почему украинцам установили именно такой размер компенсации. По словам Игоря Петрашко, при обсуждении учли "минималку" и среднюю зарплату, которая сейчас составляет 11,9 тысячи гривен, а также прогнозируемый период закрытия предприятий.

"Кроме того, проводили опросы и дискутировали с ассоциациями относительно того, какая компенсаций могла бы быть наиболее востребована. Учитывались и финансовые возможности”, – добавил министр.

Ранее Минэкономики продлило с 21 до 31 декабря срок оформления компенсаций для ФЛП (ФОПов), которые понесут убытки из-за локдауна. При этом большую частьденег собираются выдать до ужесточения карантина. Чтобы получить по восемь тысяч, предпринимателям необходимо обратиться в Центры занятости или оформить заявку на портале "Дія".

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