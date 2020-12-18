По десять тысяч гривен материальной помощи выплатят украинцам

Такое решение в пятницу, 18 декабря, принял исполнительный комитет Львовского горсовета, передает пресс-служба ЛМР.

Так, деньги выплатят медицинским работникам двух городских больниц.

По 10 тыс грн сейчас получат 14 медицинских работников 1-й городской клинической больницы имени Князя Льва, которые предоставляют помощь больным китайским вирусом. Также по 10 тыс грн помощи получат 19 медицинских работников клинической больницы скорой медицинской помощи, которые были привлечены к созданию Центра нефрологии и диализа.

Сообщается, что всего с начала пандемии, мэрия Львова оказала материальную помощь 1485 медицинским работникам. Из них 891 получил и еще 14 получат помощь по 10 тыс грн - лаборанты, врачи, медицинские сестры, младшие медицинские сестры (те, которые оказывают помощь больным китайским вирусом или с подозрением на это заболевание) и 594 - получили помощь по 20 тыс грн - это медики из разных медицинских учреждений города, которые заразились.

Напомним, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что в 2021 году планируется создание специального фонда, средства которого будут направлены на борьбу с китайским вирусом, финансирование вакцинирования и повышение зарплат медикам. Следовательно, именно так власть собирается сдержать слово об увеличении оклада медиков на 30%.

Напомним, повышение зарплат до 80 тысяч гривен, в Раде дали важное разъяснение: "Все проголосуют, но..."

Как сообщала Politeka, беда взвалилась на врачей из-за массового наплыва пациентов, фото: "не успевают обедать и ходить в туалет".

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