Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, когда украинские медики получат достойные зарплаты

Как передает Politeka.net, пока у Кабинета министров нет возможности платить врачам из государственного бюджета на уровне соседней Польши. Глава парламента объяснил причины в ток-шоу "Право на власть".

В настоящий момент средняя зарплата медиков составляет около девяти тысяч гривен, а многие врачи в регионах получают по шесть-семь тысяч. При этом в Польше признали украинские дипломы и готовы платить специалистам до 300 тысяч гривен.

"К сожалению, мы не можем сегодня поставить зарплаты от 80 до 300 тысяч гривен. Принять это на законодательном уровне? Я вам гарантирую: проголосует вся Рада. Даже те, кто не ходят — все придут, все проголосуют", - заявил Дмитрий Разумков в прямом эфире. - "Но денег под это в Кабинете министров Украины и в бюджете, к сожалению, пока нет".

Представитель парламента добавил, что Украине необходимо привлекать новые ресурсы на выплату зарплат бюджетникам, и в правительстве уже работают над этим. Дмитрий Разумков предположил, что Верховная Рада тоже займется этим вопросом, хотя пока обеспечить высокие зарплаты медработникам попросту нет возможности.

"Сравнить наши возможности сегодня как государства с возможностями даже Польши достаточно трудно", — отметил парламентарий.

Ранее Минздрав рекомендовал установить врачам зарплаты в размере 23 тысяч гривен, медсестрам - до 17 тысяч, а младшему медперсоналу - до 12 тысяч, однако во итоговой редакции бюджета ведомству выделили почти в два раза меньше денег. В итоге медики и врачи еще долго не получат долгожданных прибавок, кроме того второе повышение минимальной зарплаты в 2021 году перенесли с июля на декабрь.

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