Украинские медики недовольны мизерными зарплатами и готовятся протестовать, невзирая на карантин

Как стало известно Politeka.net, врачи устроили крупный флешмоб под тегом #врятуйлікаря с требованием повысить выплаты. В профсоюзах предполагают, что уже в январе начнутся масштабные протесты, передает издание "Вести", хотя пока врачи на улицы не выходят.

Медики начали активно возмущаться после поста инфекциониста Ольги Голубовской, получившего широкий резонанс в соцсетях. Она обратила внимание, что в бюджете на 2021 год, который приняла Верховная Рада, заложили на зарплаты врачам всего 159 миллиардов гривен, с такой суммой нельзя рассчитывать на прибавки (сейчас они в среднем получают около шести тысяч гривен). Минздрав рекомендовал повысить заработную плату до 23 тысяч гривен специалистам, до 17 тысяч - медсестрам, до 12 тысяч - младшему медперсоналу. Чтобы это сделать, нужно было выделить почти в два раза больше денег - 296 миллиардов гривен.

"Этот бюджет опять оставит докторов с зарплатой, сопоставимой с выплатами по безработице. Кто же вас лечить будет, бессмертные вы наши?", - поинтересовалась Голубовская.

После этого многие врачи начали выкладывать в соцсетях ролики. рассказывая о нищенских зарплатах, на которые едва ли можно прожить в Украине. Многие рассказывают, как их коллеги увольняются, не в силах терпеть такие условия. По словам руководителя профсоюзов медработников Олега Панасенко, за время карантина из больниц ушли 34 тысячи сотрудников. По его мнению, сейчас не лучшие условия протестов, ведь врачам необходимо спасать жизни людей во время эпидемии, но вскоре их недовольство может вылиться в полномасштабный бунт.

"Сейчас нет, а после Нового года выйдут все", - говорят врачи. - "Ольгу Голубовскую и других коллег готова вся страна поддержать".

Напомним, зарплаты украинцев существенно вырастут, Шмыгаль назвал окончательные даты и суммы: "Как и обещали..."

Как сообщала Politeka, выплаты повысят, в Раде порадовали украинцев и раскрыли, откуда возьмут деньги: "Увеличение на 30%..."

Также Politeka писала, что оплачивать отпуск будут по новым правилам, что отменили после решения Кабмина: "Распространяется на всех...".