Раскрыты подробности повышения минимальной зарплаты в начале 2021 года

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что сейчас минималка составляет 5 тысяч гривен и ее размер будет повышен уже с 1 января 2021 года.

"Как и обещали, Минимальная заработная плата вырастет до 6 тысяч гривен уже с 1 января. Увеличение минимальной зарплаты до 6,5 тысяч гривен будет перенесено на 1 декабря следующего года", — предупредил Денис Шмыгаль в своем Telegram.

Отметим, что такой же размер минимальной зарплаты заложен в проекте госбюджета на 2021 год, который должны утвердить во втором чтении.

В документе также прописана минимальная зарплата в почасовом размере: с 1 января — 36,11 гривны, с 1 декабря — 39,12 гривны.

Также стоит напомнить, что Кабмин изменил формулу для расчета размера средней зарплаты. Теперь в эту формулу планируют включать все отпуска (ранее - только ежегодный отпуск), вынужденные прогулы (в том числе, за время судебных разбирательств), а также премии.

Если размер оклада меньше минимального, то при расчете средней зарплаты во внимание будут принимать именно минималку. Таким образом, при расчете по этой формуле средняя зарплата конкретного работника должна увеличится. А показатель средней зарплаты берется во внимание, к примеру, при начислении отпускных.

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