В новом году должны существенно вырасти зарплаты украинских врачей

Такое заявление в ходе брифинга 8 декабря сделал министр здравоохранения Максим Степанов, пишет «44.ua». По его словам, в бюджете на 2021 год утверждены новые зарплаты медиков, которые должны быть значительно выше.

Отмечается, что в условиях пандемии многие страны начали приглашать к себе на работу медицинский персонал и врачей. Чтобы остановить утечку кадров из Украины Верховной Раде предложили поднять зарплаты медработникам.

В Минздраве предлагают поднять зарплаты врачам до 23 тысяч гривен, медицинским сестрам – до 17 тысяч гривен, а младшему медперсоналу – до 12 тысяч гривен.

Как известно, с 1 сентября в Украине были введены доплаты всем медицинским работникам. Планировалось доплачивать врачам надбавки в размере 70% от оклада. А вот медсестрам и медицинскому персоналу доплачивали 25-50% от минимальной зарплаты.

Ранее мы писали, что, несмотря на карантин, в Украине продолжают расти зарплаты. Согласно данным Государственной службы статистики, в октябре 2020 года средняя зарплата в Украине превысила 12 тысяч гривен. За месяц выплаты выросли на 1,5%, а вот по сравнению с октябрем 2019 года заработные платы выросли на 13,5%.

Напомним, что жесткие ограничения из-за коммуналки: что ждет пенсионеров и получателей субсидий, "если общая сумма платежей...".

Как сообщала Politeka, что будет с пенсионными выплатами в ближайшее время, важное предупреждение, «не дождутся…».

Также Politeka писала, что раздадут по 8 тысяч гривен и простят долги, законы подписаны: кому ждать денег, а кто останется без помощи.