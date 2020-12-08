Українці, які втратили частину доходів через карантин, можуть претендувати на одноразову державну допомогу і не тільки

Президент Володимир Зеленський 7 грудня підписав відповідні закони, прийняті Верховною Радою 4 грудня.

Так, по 8 тис. грн виплат отримають ті ФОП, вид діяльності яких потрапляє до списку карантинних заборон, через що вони зазнали значних збитків, проте які справно сплачували податки та ЄСВ. Також на допомогу від держави можуть розраховувати наймані працівники, які втратили частину зарплат через карантин. Спеціально для виплат цієї держдопомоги з бюджету виділили понад 10 млрд гривень.

При цьому потрібно знати про нюанси.

ФОП, яким не прийнята виплата згаданої держдопомоги:

якщо офіційно працюють менше трьох місяців (тобто зареєстрували ФОП менш, ніж за три місяці до набрання чинності цього Закону);

якщо платили за себе ЄСВ менше трьох місяців;

якщо їх вид діяльності не підпадає під карантин;

і якщо є і найманими працівниками, і фізособами-підприємцями.

Що стосується найманих працівників, то не отримають виплати ті, хто:

працюють за сумісництвом;

отримують середню зарплату вище 30 000 гривень;

якщо їх підприємство після 31 жовтня поміняло вид діяльності на такий, який не може працювати в період локдауну.

Слід пам'ятати, що розмір допомоги найманому працівнику залежить від того, на скільки скоротився його робочий день, але в цілому не може перевищувати восьми тисяч гривень.

Для отримання держдопомоги, треба заповнити електронну заяву за допомогою Єдиного державного порталу е-послуг. У заяві вказуються ім'я, дата народження, серія і номер паспорта, а також банківський рахунок для отримання допомоги.

Крім того, прийняті закони також передбачають:

компенсації ЄСВ (розмір такої одноразової компенсації становитиме середньомісячну суму ЄСВ за розрахунками останніх 10 місяців. Якщо у компанії є борги зі сплати ЄСВ, то компенсацію не нададуть);

продовження дії ліцензій та скасування орендної плати;

списання податкового боргу (якщо сукупний розмір боргу платника по всіх податках і зборах не перевищує 3060 грн.).

Раніше ми повідомляли, за попередньою інформацією, влада готується оголосити тотальний локдаун з 2 січня терміном не менше 21 день.

Під заборону потраплять ТРЦ, фітнес-центри, дитячі садки, школи, ресторани (дозволять працювати тільки на винос/доставку) та інші розважальні установи.

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