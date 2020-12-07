Українцям розповіли, що їх може чекати

В Україні можуть ввести обмеження, які стосуються боржників по комуналці

До українців, які не платять за житлово-комунальні послуги, можуть застосовувати заходи, подібні до боржників-аліментників. Відповідний проект постанови № 3613/П вже зареєстрований в Раді минулого тижня, пише УНН.

Варто відзначити, в законопроекті передбачено введення обов'язкової реструктуризації терміном до 5 років заборгованості населення (у разі, якщо сума буде вище тієї, яку вказав уряд по кожному виду ЖК-послуг). Це буде можливо тільки за умови, якщо загальна сума платежів не перевищуватиме 25% доходів для субсидіантів і 20% - для пенсіонерів і людей, які отримують іншу соціальну допомогу.

Для населення, яке уклало договір про реструктуризацію діє порядок нарахування субсидій на оплату ЖК-послуг для оплати поточних платежів.

Крім того, будуть введені тимчасові обмеження до боржників. Наприклад, за рішенням суду, не можна буде виїжджати з України, керувати транспортом, користуватися зброєю і полювати.

Якщо українець не укладе договір про реструктуризацію і не сплатить борги, то сума буде стягуватися за рішенням суду.

Раніше ЗМІ поширили інформацію про те, що у боржників можуть відібрати житло, але в уряді це заперечують.

Підкреслимо - за інформацією Міністерства розвитку громад і територій повідомили, що якщо сума стягнення за виконавчим провадженням, не перевищує 20 розмірів мінімальної зарплати (зараз це 94 460 гривень), то єдине житло і земельна ділянка з будинком відніматися не будуть.

Крім того, влада спростувала інформацію про те, що у боржників будуть обов'язково вираховувати 50% зарплати. Це рішення приймається в суді, до якого можна не дійти, уклавши договір про реструктуризацію.

А зазначені заборони на виїзд за кордон, використання транспорту, зброю не діятимуть відразу після прийняття Закону.

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