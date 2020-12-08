Українцям регулярно обіцяють підвищення пенсій, але чи досягнуть виплати гідного рівня

Економіст, президент аналітичного центру Олександр Охріменко радить українцям не чекати «європейських» пенсій. Про це він заявив на телеканалі ZIK.

"Якби я був політиком, то тоді б я пообіцяв усім українцям пенсії, як у Європі. Але я-реаліст, тому великих пенсій українці не дочекаються ні через два роки, ні через десять, ні через двадцять років. Пенсії будуть, але маленькі", - сказав Охріменко.

Нагадаємо, з 1 грудня мінімальна пенсія в Україні збільшилася на 57 грн, що передбачено законом про держбюджет на 2020 рік. Тепер мінімальна пенсія становитиме 1769 грн.

Це друге підвищення за рік, в липні пенсія збільшувалася на 74 грн.

За останніми даними Пенсійного фонду України (ПФУ), в країні на 1 жовтня 2020 року налічується 11 млн 219 тисяч 396 пенсіонерів.

Нове збільшення пенсій можливе вже через місяць-з 1 січня 2021 року. Але за умови, що депутати затвердять держбюджет, в якому закладена нова мінімальна зарплата 6000 грн (зараз 5000 грн).

Після цього відразу на 400 грн стануть більше мінімальні пенсії у 65-річних пенсіонерів, які мають 35 і більше років стажу (для жінок 30 і більше років стажу).

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