Украинцам регулярно обещают повышение пенсий, но достигнут ли выплаты достойного уровня

Экономист, президент аналитического центра Александр Охрименко советует украинцам не ждать «европейских» пенсий. Об этом он заявил на телеканале ZIK.

«Если бы я был политиком, то тогда бы я пообещал всем украинцам пенсии, как в Европе. Но я - реалист, поэтому больших пенсий украинцы не дождутся ни через два года, ни через десять, ни через двадцать лет. Пенсии будут, но маленькие», - сказал Охрименко.

Напомним, с 1 декабря минимальная пенсия в Украине увеличилась на 57 грн, что предусмотрено законом о госбюджете на 2020 год. Теперь минимальная пенсия будет составлять 1769 грн.

Это второе повышение за год, в июле пенсия увеличивалась на 74 грн.

По последним данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ), в стране на 1 октября 2020 года насчитывается 11 млн 219 тысяч 396 пенсионеров.

Новое увеличение пенсий возможно уже через месяц – с 1 января 2021 года. Но при условии, что депутаты утвердят госбюджет, в котором заложена новая минимальная зарплата 6000 грн (сейчас 5000 грн).

После этого сразу на 400 грн станут больше минимальные пенсии у 65-летних пенсионеров, имеющих 35 и более лет стажа (для женщин 30 и более лет стажа).

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