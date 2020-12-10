Средняя заработная плата, которая используется для вычисления размера отпускных, теперь будет считаться по-новому

Такое решение принял Кабмин на заседании 9 декабря, пишут «Деньги.ua». Отмечается, что правительство внесло изменения в порядок начисления средней зарплаты сотрудника. Этот показатель, как правило, используют при оплате отпуска или выплате компенсации за неиспользованные дни отпуска.

Теперь эти правила будут распространяться на украинцев, работающих на физических лиц-предпринимателей, хотя раньше касались только сотрудников организаций и предприятий. В учет идут все виды отпусков, хотя раньше учитывался только ежегодный.

Кроме этого, Кабмин устранил ряд дискриминационных подходов. Теперь, если размер оклада меньше минимальной зарплаты, при расчете средних выплат будут считать минималку. Это позволит увеличить выплаты.

Ранее мы писали, что в Украине выросла средняя зарплата. Согласно данным Госстата, средняя зарплата в октябре 2020 года превысила 12 тыс. гривен. При этом около 25% населения официально получают не более 6 тысяч гривен.

Добавим, что в 2021 году запланировано поэтапное повышение минимальной зарплаты. Известно, что в январе минималку поднимут до 6 тысяч гривен, а в декабре – до 6,5 тыс. гривен.

Напомним, что повышение пенсий в пять этапов, кто получит больше денег и почему: "До 19 340 гривен...".

Как сообщала Politeka, НБУ принял важное решение: украинцев предупредили о повышении цен: "из-за карантина...".

Также Politeka писала, что оплачивать отпуск будут по новым правилам, что отменили после решения Кабмина: "Распространяется на всех...".