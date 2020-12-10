З'явилися подробиці підвищення пенсій у 2021 році

Про це пише Обозреватель.

Як відомо, на 2021 рік заплановано відразу п'ять етапів підвищення пенсійних виплат, які стартують вже в січні.

Перше підвищення в січні торкнеться українців, які мають повний страховий стаж (35 років для чоловіків і 30 років для жінок) і тих, хто досяг віку 65 років. Їх виплати повинні бути не менше 40% мінімалки, до 1 січня – від 2 тис.грн, після Нового року – від 2,4 тисяч.

На березень запланована індексація з ймовірним коефіцієнтом в 11%. А сам перерахунок пов'язаний зі збільшенням показника середньої зарплати на 50% від інфляції за минулий рік і на 50% від темпів зростання зарплати за минулі три роки.

Наступні підвищення - квітень 2021 року. Цього разу грошима порадують українців, які продовжили працювати навіть після призначення пенсійних виплат. Кожному підвищать індивідуально, оскільки розмір залежить від зарплати і поточної кількості стажу.

Ще два підвищення-липень і грудень 2021 року, коли перерахують розмір мінімальної та максимальної пенсій. Якщо мінімалку влітку підвищать до 1854, то взимку - 1934 гривні. Що стосується максимальної, то до кінця наступного року вона зросте до 19340 гривень.

А зовсім без пенсій залишаться ті, яким раніше призначали соцпенсію через брак страхового стажу. З наступного року в 60 років на заслужений відпочинок виходитимуть тільки ті, у кого вже є 28 років стажу.

Раніше ми розповідали, що ПФУ продовжує фінансування пенсій напередодні Нового року. Так, днями було спрямовано 1,6 млрд гривень на виплати, а в цілому фінансування пенсій забезпечено на 13,8 млрд.

Нагадаємо, що пенсії готуються перерахувати, виплати можуть злетіти до 13,5 тисяч гривень

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