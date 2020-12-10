Появились подробности повышения пенсий в 2021 году
Об этом пишет Обозреватель.
Как известно, на 2021 год запланировано сразу пять этапов повышения пенсионных выплат, которые стартуют уже в январе.
Первое повышение в январе затронет украинцев, имеющих полный страховой стаж (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) и тех, кто достиг возраста 65 лет. Их выплаты должны быть не меньше 40% минималки, до 1 января – от 2 тыс. грн, после Нового года – от 2,4 тысяч.
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На март запланирована индексация с вероятным коэффициентом в 11%. А сам перерасчет связан с увеличением показателя средней зарплаты на 50% от инфляции за прошедших год и на 50% от темпов роста зарплаты за прошедшие три года.
Следующие повышение - апрель 2021 года. В этот раз деньгами порадуют украинцам, которые продолжили работать даже после назначения пенсионных выплат. Каждому повысят индивидуально, поскольку размер зависит от зарплаты и текущего количества стажа.
Еще два повышения - июль и декабрь 2021 года, когда пересчитают размер минимальной и максимальной пенсий. Если минималку летом повысят до 1854, то зимой - 1934 гривны. Что касается максимальной, то к концу следующего года она вырастет до 19340 гривен.
А совсем без пенсий останутся те, которым раньше назначали соцпенсию из-за нехватки страхового стажа. Со следующего года в 60 лет на заслуженный отдых будут выходить только те, у кого уже есть 28 лет стажа.
Ранее мы рассказывали, что ПФУ продолжает финансирование пенсий накануне Нового года. Так, на днях было направлено 1,6 млрд гривен на выплаты, а в целом финансирование пенсий обеспечено на 13,8 млрд.
Напомним, что пенсии готовятся пересчитать, выплаты могут взлететь до 13,5 тысяч гривен
Как сообщала Politeka, масштабный перерасчет пенсий, для кого с 1 декабря начнется новая жизнь
Также Politeka писала, что Украинцы смогут выйти на пенсию досрочно, кому полагаются льготные выплаты