С начала 2021 года Кабмин значительно поднял зарплаты педагогам и планирует еще одну прибавку в декабре

Как передает Politeka.net, с 1 января украинские преподаватели будут получать на 20% больше, веди им выделили дополнительные деньги из государственного бюджета. Детали на официальном сайте приводит пресс-служба Минобрнауки.

В 2021 году в бюджете предусмотрены расходы министерства в размере 139,5 миллиардов гривен, это больше на 26,6 млрд, чем в прошлом году. «В основном это средства на увеличение заработной платы с 1 января на 20% и с 1 декабря 2021 года – на 8,4%», - пишет отдел связей со СМИ. Конкретно на зарплаты выделят субвенцию на сумму в 99,65 миллиардов гривен (почти на 10 миллиардов больше по сравнению с прошлым годом).

Пресс-служба МОН добавила, что в 2021 году появится новая субвенция на один миллиард гривен - эти средства будут направлены на борьбу с вирусной инфекцией из-за китайского вируса и ее последствиями в школах. Также решен вопрос с профсоюзами о повышении зарплат с начала года.

Стоит отметить, что с 1 января в Украине подняли минимальную зарплату с пяти до шести тысяч гривен. Нововведения повлияют на выплаты бюджетникам, включая учителей, медиков и пенсионеров. В то же время, согласно результатам исследований, в 2020 году из-за карантина каждой пятой компании в Украине пришлось сокращать штат.

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