Названа дата наступної індексації пенсій в Україні і стало відомо, хто може на неї розраховувати

Починаючи з січня 2021 року в Україні підвищать пенсії окремим категоріям пенсіонерів - через зростання рівня мінімальної зарплати в країні. Тим часом, вже планується нова індексація пенсій.

Про це повідомила Міністр соціальної політики Марина Лазебна в "Радіо Свобода". Крім того, вона назвала дату наступної індексації.

"Ось перше підвищення в році 1 липня, а наступне - 1 грудня 2021 року. Це теж мінімальна пенсія. У Законі написано, що мінімальна пенсія повинна бути не нижче цього прожиткового мінімуму", - сказала Лазебна.

За її словами, індексацію пенсій планують розпочати з 1 березня. Вона додала, що в 2022 році уряд планує індексувати пенсії всіх пенсіонерів, але для цього Верховна Рада повинна прийняти відповідний законопроект.

"З 2014 року не індексуються пенсії державним службовцям, не індексуються пенсії вченим, журналістам, певні пенсії військових не підпадали, тому що у них там були перерахунки, але в принципі є певні категорії людей, яким не індексуються пенсії. Не важливо, за яким законом тобі призначена пенсія, твоя пенсія повинна індексуватися", - заявила міністр.



Нагадаємо, що індексація пенсій - це збільшення розміру пенсійних виплат відповідно до законодавства України. Підставою для індексації грошових доходів населення в т.ч. пенсій є перевищення індексом споживчих цін (ІСЦ) порогу індексації в розмірі 101%.

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