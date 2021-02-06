Принятие закон об отмене бумажных трудовых книжек повлияет выплаты пенсий в Украине
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе ПФУ в Facebook.
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе ПФУ в Facebook.
В ведомстве отметили, что принятие закона позволит упростить процедуры получения информации о стаже работников для назначения выплат, уменьшить расходы работодателей на ведение бумажного документооборота.
Кроме того, изчезнуть возможные риски и негативные последствия потери бумажной трудовой книжки, ее физического повреждения, фальсификации или внесения недостоверных сведений.
"Ведение трудовой деятельности работника в электронной форме обеспечит необходимые условия для автоматического назначения пенсий на основании имеющихся сведений о стаже и уплаченные взносы, содержащиеся в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного социального страхования", - говорится в сообщении.
Кроме того, желающие смогут добавлять дополнительные документы через личный электронный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ.
Ранее мы сообщали, что человек, который 35 лет исправно работал и делал взносы в Пенсионный фонд с официальной зарплаты в размере 54 тысяч гривен может рассчитывать на максимальную пенсию в Украине.
Граждане со средней зарплатой могут рассчитывать примерно на 3,5 тысячи гривен в месяц, а с "минималкой" - всего 1769 гривен.
Напомним, что по две пенсии готовятся платить украинцам, кто и когда получит деньги
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