Кроме того, изчезнуть возможные риски и негативные последствия потери бумажной трудовой книжки, ее физического повреждения, фальсификации или внесения недостоверных сведений.

В ведомстве отметили, что принятие закона позволит упростить процедуры получения информации о стаже работников для назначения выплат, уменьшить расходы работодателей на ведение бумажного документооборота.

"Ведение трудовой деятельности работника в электронной форме обеспечит необходимые условия для автоматического назначения пенсий на основании имеющихся сведений о стаже и уплаченные взносы, содержащиеся в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного социального страхования", - говорится в сообщении.

Кроме того, желающие смогут добавлять дополнительные документы через личный электронный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ.