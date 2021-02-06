Крім того, изчезнуть можливі ризики і негативні наслідки втрати паперової трудової книжки, її фізичного пошкодження, фальсифікації або внесення недостовірних відомостей.

У відомстві зазначили, що прийняття закону дозволить спростити процедури отримання інформації про стаж працівників для призначення виплат, зменшити витрати роботодавців на ведення паперового документообігу.

"Ведення трудової діяльності працівника в електронній формі забезпечить необхідні умови для автоматичного призначення пенсій на підставі наявних відомостей про стаж та сплачені внески, що містяться в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового соціального страхування", - йдеться в повідомленні.

Крім того, бажаючі зможуть додавати додаткові документи через Особистий електронний кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ.