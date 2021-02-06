Як передає Politeka.net, про це передавати у прес-службі ПФУ в Facebook.
Раніше ми повідомляли, що людина, яка 35 років справно працювала і робила внески до Пенсійного фонду з офіційної зарплати в розмірі 54 тисяч гривень може розраховувати на максимальну пенсію в Україні.
Громадяни з середньою зарплатою можуть розраховувати приблизно на 3,5 тисячі гривень на місяць, а з "мінімалкою" - всього 1769 гривень.
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