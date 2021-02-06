Прийняття закон про скасування паперових трудових книжок вплине виплати пенсій в Україні

Як передає Politeka.net, про це передавати у прес-службі ПФУ в Facebook.
У відомстві зазначили, що прийняття закону дозволить спростити процедури отримання інформації про стаж працівників для призначення виплат, зменшити витрати роботодавців на ведення паперового документообігу.
Крім того, изчезнуть можливі ризики і негативні наслідки втрати паперової трудової книжки, її фізичного пошкодження, фальсифікації або внесення недостовірних відомостей.

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"Ведення трудової діяльності працівника в електронній формі забезпечить необхідні умови для автоматичного призначення пенсій на підставі наявних відомостей про стаж та сплачені внески, що містяться в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового соціального страхування", - йдеться в повідомленні.
Крім того, бажаючі зможуть додавати додаткові документи через Особистий електронний кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Раніше ми повідомляли, що людина, яка 35 років справно працювала і робила внески до Пенсійного фонду з офіційної зарплати в розмірі 54 тисяч гривень може розраховувати на максимальну пенсію в Україні.

Громадяни з середньою зарплатою можуть розраховувати приблизно на 3,5 тисячі гривень на місяць, а з "мінімалкою" - всього 1769 гривень.

Нагадаємо, що по дві пенсії готуються платити українцям, хто і коли отримає гроші

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