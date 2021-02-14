После повышения минималки некоторые пенсионеры будут получать пенсию побольше

В частности, речь идет об украинцах, которые выполнили требования по стажу и достигли возраста 65 лет. Размер их пенсии составит от 2600 грн - то есть они получат на 500 грн больше, чем сейчас.

Об этом говорится в законе об Обязательном общегосударственном пенсионном страховании.

При этом право на 40% от минимальной зарплаты имеют права те, кто: достиг возраста 65 лет и выполнил требования по стажу (30 лет для женщины и 35 лет для мужчин).

Для обеспечения индексации пенсии ежегодно производится перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы. В 2021 году индексация пенсий планируется четыре раза.

Так, с 1 марта собираются пересчитать пенсию. Ее параметры определят в феврале, поскольку индекс, на который повышать пенсию, считается 50% роста за предыдущий год заработной платы в стране и инфляции.

Также индексация грядет в апреле и в июле, когда повысят выплаты пенсионерам 75 лет, имеющих стаж 20 лет (для женщин) и 25 лет (для мужчин) – на 400 грн.

Также не стоит забывать об изменениях в июле. В этот месяц будет повышен прожиточный минимум. В Украине пересчитают все надбавки к пенсиям и все сверхурочные надбавки за стаж.

Напомним, в Украине введут новые трудовые книги, что изменится.

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