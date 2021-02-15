Пенсионный фонд сообщил о том, какая сумма была выделена на финансирование пенсий украинцев

Как сообщает Politeka.net, соответствующая информация появилась на странице Фонда в Фейсбук.

В частности, в ПФУ сообщили, что 15 февраля финансирование пенсий продолжалось в соответствии с утвержденным графиком. На выплаты пенсионерам за день было направлено 2,4 миллиарда гривен.

Также в сообщении отмечается, что было обеспечено финансирование пенсий украинцев за январь на общую сумму в 23,9 миллиарда гривен.

Подчеркивается, что пенсионеры продолжат получать выплаты в установленном порядке.

Отметим, что в связи с повышением минимальной зарплаты в Украине некоторые пенсионеры начнут получать выплаты в большем объеме.

Это затронет украинцев, которые выполнили требования по стажу и достигли возраста 65 лет. Размер их пенсии составит от 2600 грн - то есть они будут получать на 500 грн больше, чем сейчас.

Также сообщалось, что с 1 марта пенсии украинцев пересчитают. Параметры выплат определят в феврале, поскольку индекс, на который повышать пенсию, рассчитывается исходя из 50% роста за предыдущий год заработной платы в стране и инфляции.

Индексация пенсий также ждет украинцев в апреле и июле.

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