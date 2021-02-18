Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда, который предусматривает рост пенсий в связи с повышением минимальной заработной платы и их индексацию

Как сообщает пресс-служба Минсоцполитики, решение было принято на заседании правительства 17 февраля.

Доходы Фонда установили в размере 495 млрд грн. Из них собственных доходов (с учетом остатка на начало года) предусмотрены в сумме 327,95 млрд грн, из которых 293,9 млрд грн - поступления из единого соцвзноса.

Расходы ПФУ ожидаются на уровне 495,5 млрд грн.

Из госбюджета в ПФУ поступит 195,3 млрд грн: 28 млрд на уплату единого взноса за отдельные категории лиц, остальные 167 млрд грн - на выплаты пенсий по военнослужащим, покрытие дефицита.

Бюджет также предусматривает повышение выплат:

65-летним пенсионерам с января и декабря в связи с ростом минимальной заработной платы (минимальный размер пенсии на уровне 40% минимальной зарплаты),

компенсации лицам, которым исполнилось 80 лет и которые достигли 75 лет

повышение пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума с июля и декабря текущего года.

В 2021 году будет произведен перерасчет пенсий, или индексация, что также учтено утвержденным бюджетом.

При этом министр социальной политики Марина Лазебная предупреждает, что если в Украине не введут накопительные пенсии, которые будут существовать параллельно с действующими, то уже через 30 лет пенсия сократится в полтора раза и будет составлять всего 18% от зарплаты (сейчас – это 29%, а раньше было 56%). Об этом пишет пресс-служба министерства.

По словам министра, с такой демографической ситуацией, теневым рынком труда и трудовой миграцией, как в Украине солидарный уровень пенсии всегда будет недофинансированным.

Отмечается, что вводить обязательный накопительный уровень предлагают для людей с тяжелыми и вредными условиями труда с 2022 года, для остальных - с 2023 года.

"Сумма взноса в начале составит всего 2% зарплаты ежемесячно. Поэтому это не ударит по кошельку людей. Дополнительно к этим взносам на свой счет каждого участника системы 2% ежемесячно будет платить работодатель. Итак, человек сразу получит вдвое больше, чем перечислил сам", - добавила Лазебная.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что уже в этом году в Украине запустят накопительные пенсии.

Однако эксперты отмечают, что накопить на пенсии смогут те, кому сейчас меньше 30 лет, а те, кто старше 35 лет, будут вынуждены либо откладывать много, либо смогут накопить копейки.

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