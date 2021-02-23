Украинских пенсионеров ждет новая прибавка с 1 марта

Это следует из решения Кабмина министров с 1 марта на 11% повысить расчетный размер выплат. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Размер индексации считается как сумма половины прошлогодней инфляции и половины от динамики роста зарплат за последние три года. Уровень инфляции был в пределах 5%, а зарплаты росли на 17% (в сумме получается 22%, а половина – 11%).

Увеличение пенсионных выплат в марте будет касаться граждан, которые получают пенсию по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца и по выслуге лет (медработники и учителя, чей стаж составляет не менее 30 лет работы по профессии).

Всего перерасчет коснется 8 млн украинцев (из 11,4 млн пенсионеров).

Средний размер прибавки будет 308 грн, а минимальная прибавка составит 100 грн.

Для людей, которые имеют длительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), минимальные пенсионные выплаты увеличат до 2 200 гривен.

Пенсионеры, которые сейчас получают не меньше 9090 грн, после индексации могут получить прибавку в размере около 1000 грн.

Отметим также, что в 2021 году министерство планирует еще два повышения пенсий: в июле и в декабре. Всего на расходы Пенсионного фонда в 2021 году в госбюджете заложили 195 миллиардов гривен.

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