В Украине уже со следующего месяца будет повышен пенсионный возраст

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на текст закона об "обязательном общегосударственном пенсионном страховании".

Так, в Украине пенсионный возраст уже с 1 апреля 2021 года для женщин повысят на полгода. В результате и мужчины, и женщины будут выходить на заслуженный отдых не ранее 60 лет. При этом если не хватит стажа, то выход на пенсию может состояться и позже.

Ожидается, что уже с 2028 года в Украине будут действовать новые правила: выйти на пенсию можно будет в любом возрасте при наличии 40 лет стажа.

Таким образом, украинцев ждут следующие изменения:

Женщины, которые родились до 1 апреля 1961 года, в текущем смогут выходить на заслуженный отдых с 59,5 лет. Уже с 1 апреля возраст выхода на заслуженный отдых составит 60 лет.

С 1 января 2021 года требования для выхода на пенсию в 60 лет увеличатся на 12 месяцев стажа. Таким образом, вовремя выйти на пенсию смогут только те, у кого есть 28 лет стажа.

С 1 января 2022 года требования увеличат еще на 12 месяцев, в результате чего на пенсию можно будет выйти в 60 лет только при наличии 29 лет стажа.

Если не хватает стажа, то придется выйти на пенсию в 63 или в 65 лет.

Начиная с 1 января 2028 года при условии наличия 40 и более календарных лет страхового стажа пенсия по возрасту будет скрыта независимо от возраста.

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