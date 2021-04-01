Астролог Тамара Глоба назвала знаки зодіаку, яким у квітні посміхнеться удача

За словами фахівця, серед щасливчиків виявляться три представники зодіакального кола, передає EG.



Діва



Народжених під цим сузір'ям Глоба пророкує початок кращого життя. У вас з'явиться безліч можливостей, які вплинуть на майбутнє. Астролог радить не затягувати з вибором, оскільки ви можете залишитися ні з чим. Невдачі нарешті дадуть Дівам спокій і життя заграє новими фарбами.

Стрілець

Справжнього щастя чекає представників цього знака Зодіаку в квітні. Фортуна буде прихильна до вас у всіх життєвих сферах. У Стрільців покращитися самопочуття (як фізичне, так і моральне), а на роботі очікується прорив, який принесе вам додатковий прибуток.

Рак

У квітні закінчитися "чорна смуга" і у Раків. Народжені під цим сузір'ям в останні дні переживали не найкращий час, але другий весняний місяць все розставить по місцях. Ваші проблеми і негаразди вирішаться найближчими днями. За словами астролога, ви зможете відновити душевну рівновагу і налагодити ситуацію в сім'ї. Також Квітень стане ідеальним періодом, щоб зайнятися собою.

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